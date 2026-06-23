Количество специалистов, задействованных на тушении лесных пожаров в крае, увеличено до 1900

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За минувшие сутки в Красноярском крае потушили 9 лесных пожаров на площади 16,5 тыс. га. Большинство очагов, по предварительным данным, возникло из-за гроз.
По оперативной информации на 10:00 23 июня, в регионе действует 87 лесных пожаров. Больше всего возгораний зарегистрировано в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском и Эвенкийском округах. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.
На тушении работают более 1900 человек. Это сотрудники авиационной и наземной служб краевого Лесопожарного центра, федеральной Авиалесоохраны, а также команды из Бурятии, Забайкалья, Свердловской, Тюменской и Иркутской областей, Якутии и Карелии. Помощь оказывают арендаторы.
Сегодня для авиапатрулирования и доставки сил планируют задействовать 31 воздушное судно. При подходящих погодных условиях для искусственного вызова осадков используют самолет-зондировщик Ан-26. Для мониторинга также усилили флот беспилотников: с начала июня их налет превысил 200 часов.
С начала вспышки грозовых пожаров, с 8 по 23 июня, в крае ликвидировали более 180 очагов. Обстановку осложняют жара, отсутствие осадков, грозовая активность и участки леса, поврежденные вредителями.
В крае действует режим ЧС в лесах. Посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. О возгорании можно сообщить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.