Количество специалистов, задействованных на тушении лесных пожаров в крае, увеличено до 1900

На тушении работают более 1900 человек. Это сотрудники авиационной и наземной служб краевого Лесопожарного центра, федеральной Авиалесоохраны, а также команды из Бурятии, Забайкалья, Свердловской, Тюменской и Иркутской областей, Якутии и Карелии. Помощь оказывают арендаторы.