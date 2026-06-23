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Заместительную почечную терапию начали применять в нижегородской реанимации

Методику впервые использовали для спасения пациентки с тяжёлой полиорганной недостаточностью.

В Городской клинической больнице № 3 Нижнего Новгорода начали проводить заместительную почечную терапию. Об этом сообщили в пресс‑службе правительства региона. Для внедрения метода в реанимацию закупили новое специализированное оборудование.

По данным Минздрава, технологию уже применили для лечения пациентки, поступившей в крайне тяжёлом состоянии: у неё диагностировали декомпенсацию сахарного диабета, метаболический ацидоз, острую почечную недостаточность и выраженные электролитные нарушения. Медики отмечают, что новая методика расширяет возможности интенсивной терапии и повышает шансы на выживание таких пациентов.

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут делать МРТ без направления врача с 1 сентября.