Заместительную почечную терапию начали применять в нижегородской реанимации

По данным Минздрава, технологию уже применили для лечения пациентки, поступившей в крайне тяжёлом состоянии: у неё диагностировали декомпенсацию сахарного диабета, метаболический ацидоз, острую почечную недостаточность и выраженные электролитные нарушения. Медики отмечают, что новая методика расширяет возможности интенсивной терапии и повышает шансы на выживание таких пациентов.