Заместительную почечную терапию начали применять в нижегородской реанимации

В Городской клинической больнице № 3 Нижнего Новгорода начали проводить заместительную почечную терапию. Об этом сообщили в пресс‑службе правительства региона. Для внедрения метода в реанимацию закупили новое специализированное оборудование.
По данным Минздрава, технологию уже применили для лечения пациентки, поступившей в крайне тяжёлом состоянии: у неё диагностировали декомпенсацию сахарного диабета, метаболический ацидоз, острую почечную недостаточность и выраженные электролитные нарушения. Медики отмечают, что новая методика расширяет возможности интенсивной терапии и повышает шансы на выживание таких пациентов.
Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут делать МРТ без направления врача с 1 сентября.