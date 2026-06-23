«Два удушья»: в Калининграде прошел необычный поэтический перформанс

Началось всё, впрочем, не со стихов, а с выставки картин, на которых Екатерина изобразила по большей части противогазы. Почему? «Эта идея пришла мне в голову во время пандемии, когда мы все сидели по домам, — рассказывает она. — Название “Дома лучше” — это некая ирония. Дома и правда хорошо, но только когда ты свободен, когда в любой момент можешь уйти». Забавно, что сын-подросток Екатерины то ли в шутку, то ли всерьез, опасаясь подхватить вирус, стал ходить в магазин за хлебом не в маске, как тогда, в 2020 году, полагалось, а в противогазе. «Однажды продавщица от удивления забыла взять с него деньги», — смеется Екатерина. Мало того, настолько прикипел к противогазам, что начал их коллекционировать. Сейчас это увлечение уже в прошлом, но, как пелось в одной популярной советской песне, «ничто на Земле не проходит бесследно»…