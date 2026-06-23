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В Тюменской области выберут лучшего тракториста-машиниста

Участники конкурса продемонстрируют свои теоретические знания и практические навыки.

Источник: Национальные проекты России

Конкурс профессионального мастерства «Лучший тракторист-машинист — 2026» состоится 26 июня в деревне Малый Хутор Тюменской области. Мероприятие пройдет при поддержке национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в департаменте агропромышленного комплекса региона.

В конкурсе примут участие работники сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, а также студенты профессиональных образовательных организаций аграрного профиля региона. На первом этапе им предстоит ответить на вопросы по безопасной эксплуатации самоходных машин и правилам дорожного движения.

Второй этап предполагает прохождение практических заданий: фигурное вождение колесного трактора мощностью не менее 80 лошадиных сил с двухосным прицепом и вспашку участка поля на колесном тракторе. Кроме того, для гостей будет организована демонстрация летного мастерства, выставка сельскохозяйственной техники и торжественная программа.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.