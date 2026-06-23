Небольшой ветерок и тёплая вода: погода на калининградском побережье 23 июня

Балтийск: жёлтый флаг, температура воды +17−18 °C. Небольшое волнение. Люди всё ещё неохотно стремятся к отдыху, говорит спасатель. Зеленоградск: флаг жёлтый, в воду заходить с осторожностью. Температура воды +17 °C. Пионерский: флаг зелёный, купаться можно. Температура воды +17 °C, воздуха — +25 °C. Волнения нет. Светлогорск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +18 °C. Небольшое волнение, но люди активно купаются. Янтарный: флаг жёлтый из-за небольшого ветерка, заходить в море можно с осторожностью. Температура воды +19 °C.