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Небольшой ветерок и тёплая вода: погода на калининградском побережье 23 июня

Информацию «Клопс» передали спасатели.

Источник: Клопс.ru

На курортах установилась летняя погода. Об обстановке на пляжах «Клопс» доложили спасатели.

Во вторник, 23 июня, зайти в воду получится везде, но в некоторых местах купание разрешено с осторожностью.

Балтийск: жёлтый флаг, температура воды +17−18 °C. Небольшое волнение. Люди всё ещё неохотно стремятся к отдыху, говорит спасатель. Зеленоградск: флаг жёлтый, в воду заходить с осторожностью. Температура воды +17 °C. Пионерский: флаг зелёный, купаться можно. Температура воды +17 °C, воздуха — +25 °C. Волнения нет. Светлогорск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +18 °C. Небольшое волнение, но люди активно купаются. Янтарный: флаг жёлтый из-за небольшого ветерка, заходить в море можно с осторожностью. Температура воды +19 °C.

Информация актуальна на момент публикации.