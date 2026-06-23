В Калининграде предложили увековечить память Карла Бэра и Христиана Гольдбаха

В Калининграде на фестивале «Цифровая история» предложили увековечить память естествоиспытателя Карла Бэра и математика Христиана Гольдбаха. Первый работал на кафедре физиологии в Кёнигсбергском университете, а второй был уроженцем Кёнигсберга и впоследствии с подачи графа Бестужева-Рюмина создал службу дешифровки в русской разведке.
С докладом про Карла Бэра в минувшее воскресенье выступила историк Ксения Чепикова. Она напомнила, что в своём труде Бэр описал Закон зародышевого сходства. Кроме того, он открыл яйцеклетку млекопитающих (открытие было обнародовано им в форме послания Санкт-Петербургской академии наук, которая избрала его своим членом-корреспондентом).
Благодаря открытию Бэра, как считает Чепикова, «был разработан метод ЭКО, с помощью которого столько женщин обрели счастье материнства».
Филолог Ольга Кругликова в субботу рассказала о математике Христиане Гольдбахе, отметив, что несмотря на немецкое происхождение, он был большим патриотом России. Она напомнила, что в 1742 году Гольдбаха решил привлечь к работе в так называемом «чёрном кабинете» граф Бестужев-Рюмин. После этого математик был переведён из Петербургской академии наук в Коллегию иностранных дел и переехал в Москву.
«Бестужев предпринял совершенно неординарное для своей эпохи решение — привлечь к этому математика. До этого связи между математическими методами исследования и шифрованием не выявлялось. Считалось, что это удел, скорее, тех, кто лингвистическими вещами занимается. Математиков туда вообще не принято было привлекать. Это сейчас криптоанализ — это строгая математическая дисциплина, которая узаконена в том числе в паспорте ВАК. Любой мессенджер сейчас использует ту или иную форму шифрования. Естественно, все эти наработки — это естественное развитие того хода научной мысли», — заметила Кругликова.
Кругликова также отметила, что ей неизвестно о том, чтобы в Калининграде была увековечена память тайного советника Гольдбаха.
Напомним, что год назад на юбилейном фестивале «Цифровая история» директор проекта Егор Яковлев предложил установить в Калининграде или Нестерове памятник в честь романа-эпопеи Михаила Шолохова «Тихий Дон». Министр по культуре и туризму Андрей Ермак поддержал эту идею.