В Калининграде предложили увековечить память Карла Бэра и Христиана Гольдбаха

«Бестужев предпринял совершенно неординарное для своей эпохи решение — привлечь к этому математика. До этого связи между математическими методами исследования и шифрованием не выявлялось. Считалось, что это удел, скорее, тех, кто лингвистическими вещами занимается. Математиков туда вообще не принято было привлекать. Это сейчас криптоанализ — это строгая математическая дисциплина, которая узаконена в том числе в паспорте ВАК. Любой мессенджер сейчас использует ту или иную форму шифрования. Естественно, все эти наработки — это естественное развитие того хода научной мысли», — заметила Кругликова.