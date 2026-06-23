С начала года в ДТП в Калининградской области погибли 46 человек

С начала 2026 года на дорогах Калининградской области произошло 404 ДТП с пострадавшими. Погибли 46 человек, травмы получили 458.За прошедшую неделю зарегистрировано 26 аварий, в которых погибли 6 человек, 21 пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 33 водителя в состоянии опьянения. В отношении 6 из них возбуждены уголовные дела за повторное…