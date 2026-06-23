С начала года в ДТП в Калининградской области погибли 46 человек

С начала 2026 года на дорогах Калининградской области произошло 404 ДТП с пострадавшими. Погибли 46 человек, травмы получили 458.
За прошедшую неделю зарегистрировано 26 аварий, в которых погибли 6 человек, 21 пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 33 водителя в состоянии опьянения. В отношении 6 из них возбуждены уголовные дела за повторное нетрезвое вождение (ст. 264.1 УК РФ). У них изъято 6 автомобилей.
Больше всего ДТП случилось в Калининграде — 11, двое погибших, 9 пострадавших. В Гурьевском районе — 4 аварии, один погибший, 4 пострадавших. В Зеленоградском районе — 3 ДТП, двое погибших, один пострадавший. Одно ДТП со смертельным исходом произошло в Славском районе. Также аварии зафиксированы в Багратионовском, Гусевском, Правдинском, Полесском районах, городах Советске и Балтийске.
Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и не садиться за руль в нетрезвом виде.