В Ангарске реализуют 12 социальных проектов, разработанных жителями города

Ангарский электролизный химический комбинат (АО «АЭХК», предприятие Топливного дивизиона «Росатома» в Иркутской области) подвел итоги ежегодного конкурса социальных проектов. В 2026 году благодаря предприятию на территории Ангарского городского округа будут реализованы 12 социально значимых проектов. На благотворительность выделено более семи миллионов рублей, почти три с половиной из которых пойдут на гранты для победителей.
В этом году на конкурс социальных проектов, приуроченный к тридцатилетию АО «ТВЭЛ», было подано 49 заявок от некоммерческих, общественных, образовательных и культурно-просветительских организаций городского округа. В список победителей вошли 12 проектов — это помощь людям с ограниченными возможностями, профориентация, развитие массового спорта, патриотическое воспитание молодежи, поддержка старшего поколения, экологические и образовательные инициативы, проведение культурных мероприятий и другие направления.
«Конкурс социальных проектов мы проводим уже более 10 лет. Это системная, не формальная работа. Мы стараемся оказывать поддержку там, где помощь действительно меняет качество жизни горожан и делает наш любимый Ангарск комфортнее, чище и современнее», — подчеркнул генеральный директор предприятия Вячеслав Глушенков.
Один из грантов получил социально-образовательный проект «Юный эколог» детского сада № 103 Ангарска. Детей будут приучать любить, уважать и знать природу с самых юных лет. Для этого педагоги детсада разработают тематическую образовательную программу, закупят учебный комплекс «Метеостанция» с возможностью измерения различных параметров окружающей среды (влажность, давление, высота снежного покрова, направление и скорость ветра и т. д.), а также компьютерную технику, необходимую мебель и учебные принадлежности. По задумке авторов, проект должен стать площадкой для проведения детского чемпионата «Юный мастер» в компетенции «Экология».
Как отмечает заведующая детским садом № 103 Оксана Филиппова, современные дети, особенно в городской среде, отдаляются от общения с природой, заменяя его гаджетами и виртуальной реальностью. Поэтому через знакомство с работой эколога и метеоролога необходимо сформировать у детей экологическую культуру, пробудить страсть к познанию и исследованиям.
Итоги конкурса социальных проектов опубликованы на официальном сайте предприятия в разделе «Программы поддержки и благотворительности».