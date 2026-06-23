В Ангарске реализуют 12 социальных проектов, разработанных жителями города

Один из грантов получил социально-образовательный проект «Юный эколог» детского сада № 103 Ангарска. Детей будут приучать любить, уважать и знать природу с самых юных лет. Для этого педагоги детсада разработают тематическую образовательную программу, закупят учебный комплекс «Метеостанция» с возможностью измерения различных параметров окружающей среды (влажность, давление, высота снежного покрова, направление и скорость ветра и т. д.), а также компьютерную технику, необходимую мебель и учебные принадлежности. По задумке авторов, проект должен стать площадкой для проведения детского чемпионата «Юный мастер» в компетенции «Экология».