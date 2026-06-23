Полчища саранчи заметили в нескольких городах Ростовской области

Аграриям напоминают: борьбу с саранчой нужно начинать немедленно, если ее численность превышает норму экономического порога вредоносности: один экземпляр на квадратный метр азиатской перелетной саранчи и два экземпляра на квадратный метр мароккской саранчи. Опасная распространенность для кобылки саранчи — десять экземпляров на квадратный метр.