В Минусинске построят крытую площадку для игр за 45 млн рублей

Также в здании должны предусмотреть отопление, вентиляцию, водоснабжение, водоотведение, освещение, пожарную сигнализацию и защитное заземление. Внутренняя высота помещений должна быть не менее 2,8 метра. Кроме самой конструкции, подрядчику предстоит благоустроить территорию. В документации указаны ограждение, пешеходная дорожка, площадка перед крыльцом, место для стоянки автомобилей, водоотведение, две клумбы и малые архитектурные формы.