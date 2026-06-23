В Минусинске построят крытую площадку для игр за 45 млн рублей

В Минусинске объявили закупку на устройство быстровозводимой крытой конструкции для подвижных игр. Стоимость работ составляет почти 45, 5 млн рублей, следует из материалов госзакупки.
Площадку планируют разместить на улице Кретова, 35/1. Заказчиком выступает администрация Минусинского района. По техзаданию, подрядчик должен поставить и смонтировать сборно-разборное здание. Конструкция должна быть одноэтажной, без подвала, с двухскатной кровлей. Входную группу нужно оборудовать пандусом и поручнями для инвалидов и родителей с колясками.
Также в здании должны предусмотреть отопление, вентиляцию, водоснабжение, водоотведение, освещение, пожарную сигнализацию и защитное заземление. Внутренняя высота помещений должна быть не менее 2,8 метра. Кроме самой конструкции, подрядчику предстоит благоустроить территорию. В документации указаны ограждение, пешеходная дорожка, площадка перед крыльцом, место для стоянки автомобилей, водоотведение, две клумбы и малые архитектурные формы.
Работы должны выполнить с момента заключения контракта до 20 ноября 2026 года. Гарантия на результат работ составит 3 года.