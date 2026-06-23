Запрет на движение большегрузов по мосту «777» в Красноярске продлили до 31 октября

Запрет на проезд большегрузного транспорта по Коркинскому мосту (мост «777») продлен до 31 октября текущего года. Об этом сообщили в мэрии Красноярска. Напомним, 20 июня на объекте стартовали основные ремонтные работы. Согласно поручения главы города Сергея Верещагина, подрядчик работает с 21:00 до 06:00, утром ремонт останавливаются. Приведенные в порядок участки рабочие закрывают металлическими листами. Это необходимо для того, чтобы обеспечить комфортное и безопасное движение транспорта по всей ширине моста. Отметим, что ночью на мосту организовано реверсивное движение с помощью светофора. Напомним, запрет на проезд большегрузов тяжелее 3,5 тонн по мосту «777» в Красноярске ввели 10 февраля текущего года. Планировалось, что ограничения будут действовать до 1 июля 2026 года. Читайте также: Ограничения для большегрузов вступили в силу в Красноярском крае.