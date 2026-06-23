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Запрет на движение большегрузов по мосту «777» в Красноярске продлили до 31 октября

Запрет на проезд большегрузного транспорта по Коркинскому мосту (мост «777») продлен до 31 октября текущего года. Об этом сообщили в.

Запрет на проезд большегрузного транспорта по Коркинскому мосту (мост «777») продлен до 31 октября текущего года. Об этом сообщили в мэрии Красноярска. Напомним, 20 июня на объекте стартовали основные ремонтные работы. Согласно поручения главы города Сергея Верещагина, подрядчик работает с 21:00 до 06:00, утром ремонт останавливаются. Приведенные в порядок участки рабочие закрывают металлическими листами. Это необходимо для того, чтобы обеспечить комфортное и безопасное движение транспорта по всей ширине моста. Отметим, что ночью на мосту организовано реверсивное движение с помощью светофора. Напомним, запрет на проезд большегрузов тяжелее 3,5 тонн по мосту «777» в Красноярске ввели 10 февраля текущего года. Планировалось, что ограничения будут действовать до 1 июля 2026 года. Читайте также: Ограничения для большегрузов вступили в силу в Красноярском крае.