В Уфе пройдет федеральный этап ярмарки трудоустройства

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится 26 июня в Уфе Республики Башкортостан по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в городской администрации.
Участников ждут интерактивные площадки, презентации карьерных возможностей от работодателей и партнеров, мастер-классы, консультации специалистов, а также образовательная площадка «Уроки труда». Каждый гость получит «Трудовую книжку ПрофФеста» и сможет собирать специальные стикеры за посещение площадок и участие в мероприятиях. Их можно будет обменять на подарки.
Ключевой в деловой программе станет дискуссионная площадка Ассоциации менеджеров по управлению персоналом «Молодежь — наши будущие кадры». Завершится мероприятие концертной молодежной программой, развлекательными активностями и фестивалем башкирского языка, который станет площадкой для популяризации языка через современную музыку, живое общение и культурное взаимодействие.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.