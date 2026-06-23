Дмитрий Демешин поручил снизить нагрузку на бизнес через цифровизацию контроля

Общее количество проверок на краевом и муниципальном уровнях в 2025 году сократилось более чем на 33%. Согласно информации главного контрольного управления губернатора и правительства края, число контрольно надзорных мероприятий снизилось с 2 314 в 2024 году до 1 535 в 2025 м.