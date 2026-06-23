В Калининградской области вновь выявляют нарушения при эксплуатации детских аттракционов

«На озере Летнем примерно ситуация такая же, но этот же эксплуатант сдаёт ещё в субаренду третьим лицам свои аттракционы. Здесь идёт взаимодействие сейчас с прокуратурой области и с администрацией города. Пока про перспективы сказать не могу, но надеемся, там будет пресечена эксплуатация данных аттракционов. Причём, они ещё начинают работать в выходные, в вечернее время. Бывали случаи, что даже они нанимали людей, которые стояли на подходе и высматривали сотрудников гостехнадзора и предупреждали, что идут, сворачивали всё либо людей выгоняли с батутов», — продолжил Войцехович. При этом размер штрафов за подобные нарушения, по его мнению, не соответствует тяжести возможных последствий.