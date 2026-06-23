В Калининградской области вновь выявляют нарушения при эксплуатации детских аттракционов

В 2025 — 2026 годах в Калининградской области к административной ответственности привлекли троих эксплуатантов детских аттракционов, была запрещена работа семи незарегистрированных объектов. Об этом рассказал на заседании регионального правительства заместитель руководителя областной службы гостехнадзора Владимир Войцехович.
«В 2025 году нами была пресечена эксплуатация семи незарегистрированных аттракционов, это, как правило, надувные батуты. То есть физические лица, как правило, до 30−35 лет покупают изношенные либо уже неработоспособные батуты с других регионов либо у наших старых эксплуатантов, неофициально выставляют их в различных местах скопления людей, вблизи торговых центров, в скверах, на стадионах, в поселениях, либо стараются приблизиться к каким-то мероприятиям таким незначительным, как День посёлка», — отметил Владимир Войцехович.
Батуты, по его словам, — это наиболее опасные аттракционы.
«В других регионах бывали случаи, где швы, образовавшиеся в ходе эксплуатации на батуте, составляли порядка 10 см. Если у ребёнка голова попадает в такое отверстие технологическое, то ребёнок туда западает, и его могут найти только в течение нескольких дней. Эти факты зафиксированы. На территории области, конечно, такого не было, что и хорошо. Ну и, соответственно, дети погибают, поскольку операторы не успевают проследить при большом количестве детей, куда делся ребёнок», — добавил докладчик.
Деятельность незарегистрированных аттракционов в Калининградской области была пресечена. Однако некоторые «сложности», по данным гостехнадзора, остаются на набережных Верхнего и Летнего озёр. Там неоднократно были выявлены аттракционы с техническими неисправностями — отсутствием креплений, неисправной проводкой.
«Нами было зафиксировано оторванное крепление. На следующий день приезжал автоэксперт, провёл каким-то образом экспертизу, что всё соответствует всем требованиям, и через день мы опять приезжаем после проведения технического освидетельствования и опять крепление порвано. Причём, на фотографиях задокументировано, что порвано таким же образом, как было и до проведения ТО», — рассказал докладчик.
Есть и другие нарушения, к примеру, когда аттракционы занимают территорию, значительно превышающую площадь выделенного им участка.
«На озере Летнем примерно ситуация такая же, но этот же эксплуатант сдаёт ещё в субаренду третьим лицам свои аттракционы. Здесь идёт взаимодействие сейчас с прокуратурой области и с администрацией города. Пока про перспективы сказать не могу, но надеемся, там будет пресечена эксплуатация данных аттракционов. Причём, они ещё начинают работать в выходные, в вечернее время. Бывали случаи, что даже они нанимали людей, которые стояли на подходе и высматривали сотрудников гостехнадзора и предупреждали, что идут, сворачивали всё либо людей выгоняли с батутов», — продолжил Войцехович. При этом размер штрафов за подобные нарушения, по его мнению, не соответствует тяжести возможных последствий.
«Хочется отметить, что административная ответственность за столь серьёзные нарушения, когда подвергаются жизни и здоровье граждан потенциальной угрозе, составляет всего 20 000 рублей», — добавил сотрудник службы.
«Все, кто нарушает правила, должны быть сурово наказаны, потому что это безопасность наших детей», — заявил Алексей Беспрозванных. Главам муниципалитетов он поручил в течение недели выделить специалистов и совместно со службой гостехнадзора проверить все действующие аттракционы.
Всего на регистрационном учёте в Калининградской области состоит 145 аттракционов. В летний период их количество увеличивается почти вдвое за счёт нестационарных объектов, которые оформляются временной регистрацией.
В 2023 году с владельца аттракциона в Центральном парке взыскали 620 тысяч рублей за травмы посетителей. В том же году опасные аттракционы выявили в Гурьевском округе.