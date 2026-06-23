Около трех тысяч человек приняло участие в культурном забеге РУТС в Нижнем Новгороде

«Участникам были предложены две дистанции — на 5 и 10 километров с аудиогидом и возможностью побывать в знаковых локациях Нижнего: Заповедных кварталах, дворике НГХМ в Доме Сироткина, оперном театре, ИТ-кампусе “НЕЙМАРК” и других. Спорт, туризм и культура — в одном забеге. Интересно и гостям из других регионов, и самим нижегородцам. Я тоже с удовольствием пробежал. Спасибо АНО “Рейтинг/Спорт” за еще один классный старт, “Волонтерам спорта” за поддержку на дистанциях, а участникам за правильный выбор! Всем спорт!» — подчеркнул министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.