Минтруда сказало, кому из белорусов на работе выдадут электровелосипеды из-за неудобного расписания транспорта

Документ утвердил положение о порядке обеспечения работников территориальных центров соцобслуживания велосипедами и электровелосипедами. Средства персональной мобильности получат в Беларуси соцработники и помощники по уходу, задействованные в обслуживании населения на дому. Также такой транспорт от работы получат специалисты по социальной работе, которые занимаются выявлением граждан, нуждающихся в социальной поддержке, оценкой их нуждаемости в социальном обслуживании и организацией оказания соцуслуг.