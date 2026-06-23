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Минтруда сказало, кому из белорусов на работе выдадут электровелосипеды из-за неудобного расписания транспорта

Часть белорусов получит электровелосипеды из-за неудобного расписания транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве труда и социальной защиты сказали, кому из белорусов на работе выдадут электровелосипеды из-за неудобного расписания транспорта. Соответствующее постановление Минтруда (№ 50 от 8 июня 2026 года) опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

Документ утвердил положение о порядке обеспечения работников территориальных центров соцобслуживания велосипедами и электровелосипедами. Средства персональной мобильности получат в Беларуси соцработники и помощники по уходу, задействованные в обслуживании населения на дому. Также такой транспорт от работы получат специалисты по социальной работе, которые занимаются выявлением граждан, нуждающихся в социальной поддержке, оценкой их нуждаемости в социальном обслуживании и организацией оказания соцуслуг.

При этом уточняется, что соцработники получат велосипеды или электровелосипеды, если в населенном пункте или между населенными пунктами, где живут их подопечные, нет регулярного транспортного сообщения или его расписание мешает оказанию соцуслуг.

Велосипеды получат те соцработники, у которых протяженность маршрута для оказания соцуслуг составляет менее 5 километров в день и специалисты по социальной работе. А электровелосипеды будут выдаваться тем соцработникам, чьи маршруты от 5 километров и более.

Постановление вступило в силу после официального опубликования.

А еще Минтруда сказало, кому из белорусов положен отпуск 45 дней.

И мы писали, что в Беларуси родители отказались от сына-подростка: «Мать готова сама платить деньги государству, лишь бы его не видеть».