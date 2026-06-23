Водитель съехал с трассы Калининград — Полесск и сбил пешехода на тротуаре

проезжей части прямо на пешеходную зону и сбил стоявшую там женщину. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Пострадавшая получила различные травмы. Бригада скорой помощи доставила её в больницу.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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