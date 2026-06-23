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Два человека пострадали в ДТП на трассе А229 под Черняховском

21 июня в 18:00 на 122-м километре федеральной трассы А229 "Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с.

Источник: Kaliningradnews

Литвой" произошло тройное столкновение. 21-летний водитель автомобиля Hyundai при повороте налево на нерегулируемом перекрёстке не уступил дорогу встречной Škoda, двигавшейся прямо. От удара Škoda отбросило на вторую Škoda, которая выезжала со второстепенной дороги.

Пострадали две пассажирки встречной Škoda — 13-летняя девочка и 35-летняя женщина. Водитель Hyundai, 41-летний водитель первой Škoda и 35-летний водитель второй Škoda не получили травм.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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