Два человека пострадали в ДТП на трассе А229 под Черняховском

Пострадали две пассажирки встречной Škoda — 13-летняя девочка и 35-летняя женщина. Водитель Hyundai, 41-летний водитель первой Škoda и 35-летний водитель второй Škoda не получили травм.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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