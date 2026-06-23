Без отрыва от производства: как «Автотора» вырастил первых магистров-инженеров внутри компании и зачем это бизнесу

цехах с учёбой в БФУ имени И. Канта. Все пять выпускников — действующие инженеры и руководители среднего звена. Они стали первым потоком, обученным по программе «Машиностроение», разработанной в 2024 году не абстрактно, а под конкретные технологические вызовы предприятия. Это был сознательный шаг компании: вместо того чтобы искать готовых специалистов на рынке, «Автотор» решил вырастить их внутри, привязав учебный план к своему сварочному, сборочному и механообрабатывающему оборудованию.
Ключевая особенность этой магистратуры — полная синхронизация теории с практикой. Студенты не писали отвлечённых научных работ, а брали темы непосредственно из своих должностных инструкций. Один исследовал причины простоев на конкретной линии, другой — методы повышения ресурса оснастки, третий занимался цифровым моделированием нагрузки на узлы. Государственная комиссия, в состав которой вошли и представители завода, особо отметила, что все проекты имеют готовую дорожную карту внедрения. Это принципиально отличает новый формат от классической вузовской магистратуры, где дипломы часто остаются лежать на полке.
Руководитель учебного центра «Автотора» Виктор Чазов назвал итог защит «реальным усилением команды». По его словам, выпускники уже перешли от учебных кейсов к изменениям на своих участках: они внедряют принципы бережливого производства, пересматривают графики диагностики оборудования и участвуют в пусконаладке новых роботизированных комплексов.
Чазов подчеркнул, что компания видит прямую корреляцию между обучением и производственными показателями — на тех участках, где работают магистры, сократилось время простоев и выросло качество сварных швов. Теперь эти сотрудники становятся внутренними наставниками для коллег.
Особый интерес в рамках защит вызвала работа Руслана Захарова, руководителя одного из сварочных цехов. Он посвятил диссертацию внедрению роботизированных комплексов на своих линиях и не просто описал технологию, а рассчитал экономику: окупаемость, снижение расхода сварочной проволоки и газа, уменьшение доли брака. Захаров утверждает, что роботизация — это не дань моде, а жёсткая необходимость для сохранения конкурентоспособности, поскольку ручная сварка уже не может обеспечить требуемую повторяемость при современных объёмах.
Сегодня эти расчёты приобретают практический смысл: в прошлом году на предприятии запустили первую роботизированную линию, а сейчас завершается строительство нового корпуса, где появится ещё несколько таких же автоматизированных участков.
В компании заявили, что намерены расширять практику целевого обучения, рассматривая её как системный инструмент кадровой политики, а не разовую акцию.