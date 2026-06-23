Без отрыва от производства: как «Автотора» вырастил первых магистров-инженеров внутри компании и зачем это бизнесу

цехах с учёбой в БФУ имени И. Канта. Все пять выпускников — действующие инженеры и руководители среднего звена. Они стали первым потоком, обученным по программе «Машиностроение», разработанной в 2024 году не абстрактно, а под конкретные технологические вызовы предприятия. Это был сознательный шаг компании: вместо того чтобы искать готовых специалистов на рынке, «Автотор» решил вырастить их внутри, привязав учебный план к своему сварочному, сборочному и механообрабатывающему оборудованию.