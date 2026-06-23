Восемь семей из аварийного дома в Калининграде получили новые квартиры

новых квартир. Они переехали в новостройки на Юго-Востоке города из аварийного дома №№ 47−49 по улице Клавы Назаровой.
В церемонии участвовали глава администрации Калининграда Елена Дятлова, руководитель СУ СК Дмитрий Канонеров, министр строительства Сергей Черномаз и директор Фонда жилищного строительства Игорь Оленин. Они вручили ключи и поздравили новосёлов.
Расселение стало возможным благодаря программам переселения из аварийного жилья. Всего в доме на К. Назаровой были 12 квартир общей площадью 801,9 кв. м, где жили 36 человек. Три семьи получили денежные выплаты, восемь — новые квартиры на Борисовском бульваре и улице Левитана. По одной квартире вопрос решается в суде.
Елена Дятлова отметила, что жители не переезжают в другой район, а остаются в своём, но в новых квартирах и благоустроенном микрорайоне. «Большие слова благодарности губернатору Алексею Беспрозванных — это было его персональное решение по вашему дому, денежные средства выделены из резервного фонда», — сказала она.
В районе появится больше соцобъектов, включая библиотеку и поликлиники. Район активно развивается, и в ближайшие годы станет ещё более комфортным.