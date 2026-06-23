Восемь семей из аварийного дома в Калининграде получили новые квартиры

Расселение стало возможным благодаря программам переселения из аварийного жилья. Всего в доме на К. Назаровой были 12 квартир общей площадью 801,9 кв. м, где жили 36 человек. Три семьи получили денежные выплаты, восемь — новые квартиры на Борисовском бульваре и улице Левитана. По одной квартире вопрос решается в суде.