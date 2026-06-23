Где капучино стоит дороже, чем в Казахстане

Цены на кофе растут в Казахстане, но не в мире
Как ранее мы рассказывали, по итогам мая 2026 года кофе в Казахстане в среднем подорожал на 29,4% за год, тогда как оптовые цены в мире начали заметно снижаться: в апреле — на 7%, а в мае — еще на 4%.
Несмотря на рост цен, в Казахстане кофе стоит недорого относительно цен в других странах.
Сколько стоит капучино в Казахстане
Согласно данным Numbeo, в рейтинге стран мира по стоимости капучино, от самого дорогого к самому дешевому, Казахстан занял 72 место из 99. Это означает, что он оказался в «тридцатке» стран с самым дешевым кофе.
Средняя цена за стандартный стаканчик кофейного напитка в ресторанах Казахстана составляет 1 123 тенге.
Сколько стоит капучино в мире
Среди ближайших соседей дороже, чем в Казахстане, капучино обходится жителям Беларуси (1 137 тенге), России (1 469 тенге), Грузии (1 489 тенге), Армении (1 576 тенге) и Азербайджана (1 585 тенге).
Дешевле, чем в Казахстане, капучино можно купить в ресторанах Узбекистана (1 037 тенге), Молдовы (925 тенге) и Украины (702 тенге).
У крупнейших экспортеров кофейных зерен цены одни из самых низких в мире: в Бразилии (80 место) стаканчик капучино обойдется в 990 тенге, а во Вьетнаме (91 место) — 798 тенге.
Самый дешевый кофе продается в Алжире (410 тенге за стандартный стаканчик капучино), а самый дорогой — в ресторанах Дании (примерно 3 200 тенге).
Между тем отметим, что, несмотря на рост цен на кофе в Казахстане, население не стало отказываться от любимого ароматного напитка. Наоборот, потребление кофе в стране заметно выросло.