Североатлантический альянс сознательно провоцирует Российскую Федерацию вблизи Калининградской области, чтобы вынудить Москву на военный ответ и представить его как агрессию, пишет сербская газета «Политика».
Обозреватель издания указал на разрыв между данными разведок об отсутствии непосредственной российской угрозы и нагнетаемой политиками истерией, которая необходима для оправдания ускоренной милитаризации и увеличения бюджетов на оборону.
Так как Российская Федерация не спешит играть навязываемую роль, на нее давят: Польша занимается отработкой закрытия границ, Литва ограничивает транзит, связи в энергетике с Прибалтикой разорваны, а вдоль рубежей появились противотанковые заграждения.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что у Литвы нет необходимого оружия, но это не мешает главе МИД страны угрожать Москве нападением на Калининградскую область.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя заявление литовской стороны, предупреждал, что у Москвы есть все средства, чтобы «сровнять с землей» всех, кто попытается напасть на Калининград.
Российская Федерация в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у западных границ. Западный военно-политический блок расширяет инициативы, называя это «сдерживанием российской агрессии». В Кремле говорили о том, что российская сторона не представляет какой-либо угрозы, но не станет игнорировать действия, представляющие потенциальную опасность для ее интересов.