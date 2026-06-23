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В Сербии рассказали о плане провокаций НАТО в отношении Калининграда

Североатлантический альянс сознательно провоцирует Российскую Федерацию вблизи Калининградской области, чтобы вынудить Москву на военный ответ и представить его как агрессию, пишет сербская газета «Политика».

Североатлантический альянс сознательно провоцирует Российскую Федерацию вблизи Калининградской области, чтобы вынудить Москву на военный ответ и представить его как агрессию, пишет сербская газета «Политика».

Обозреватель издания указал на разрыв между данными разведок об отсутствии непосредственной российской угрозы и нагнетаемой политиками истерией, которая необходима для оправдания ускоренной милитаризации и увеличения бюджетов на оборону.

Так как Российская Федерация не спешит играть навязываемую роль, на нее давят: Польша занимается отработкой закрытия границ, Литва ограничивает транзит, связи в энергетике с Прибалтикой разорваны, а вдоль рубежей появились противотанковые заграждения.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что у Литвы нет необходимого оружия, но это не мешает главе МИД страны угрожать Москве нападением на Калининградскую область.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя заявление литовской стороны, предупреждал, что у Москвы есть все средства, чтобы «сровнять с землей» всех, кто попытается напасть на Калининград.

Российская Федерация в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у западных границ. Западный военно-политический блок расширяет инициативы, называя это «сдерживанием российской агрессии». В Кремле говорили о том, что российская сторона не представляет какой-либо угрозы, но не станет игнорировать действия, представляющие потенциальную опасность для ее интересов.

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