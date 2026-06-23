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В Далматовском округе Курганской области прошел международный пресс-тур

Его посетили гости из Германии, Канады, Латвии, Франции и Японии.

Источник: Национальные проекты России

Международный пресс-тур состоялся в Далматовском округе Курганской области по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Мероприятие объединило участников из Германии, Канады, Латвии, России, Франции и Японии, которые прибыли в Курганскую область, чтобы познакомиться с возможностями переезда в Россию и потенциалом Зауралья. Глава Далматовского округа Андрей Аносов рассказал им об истории и современном развитии города Далматово. В память о визите он вручил участникам значок с гербом Далматовского округа.

Пресс-тур начался с посещения Успенского Далматовского монастыря. Делегация также посетила спортивный объект Фиджитал-центр и краеведческий музей. Кроме того, состоялась прогулка по улицам города, которая позволила гостям лучше узнать местную культуру и проникнуться атмосферой.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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