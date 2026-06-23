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В Красноярском крае прокуратура помогла инвалиду получить жилье

Мужчина ждал свою очередь, однако выяснилось, что он мог этого не делать.

Источник: Комсомольская правда

Краевая прокуратура помогла инвалиду получить квартиру. Житель Партизанского района края стоял в очереди на получение жилья, однако дело с мертвой точки долго не сдвигалось и ему приходилось ютиться в чужой однокомнатной квартирке еще с тремя людьми.

В списке нуждающихся он числился восьмым. При проверке выяснилось, что его состояние здоровья относилось к числу заболеваний, при наличии которых законодательство предусматривает предоставление жилья по договору социального найма вне очереди.

Тогда прокуратура внесла представление главе муниципалитета. После этого мужчина заключил договор соцнайма и ему предоставили жилое помещение.