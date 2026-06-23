В Красноярском крае прокуратура помогла инвалиду получить жилье

Краевая прокуратура помогла инвалиду получить квартиру. Житель Партизанского района края стоял в очереди на получение жилья, однако дело с мертвой точки долго не сдвигалось и ему приходилось ютиться в чужой однокомнатной квартирке еще с тремя людьми.