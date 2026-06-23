Женщине стало плохо на Торгашинской лестнице

22 июня на Торгашинской лестнице в Красноярске двоим туристам во время подъёма внезапно стало плохо. Они вызвали спасателей, сообщив, что теряют сознание и не могут спуститься самостоятельно. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда эвакуировали 50-летнюю женщину и передали её врачам скорой помощи. Второй гражданин от помощи отказался, заявив, что чувствует себя хорошо.
Спасатели напоминают: перед походом трезво оценивайте свою физическую подготовку. При хронических заболеваниях всегда имейте при себе необходимые лекарства.
Ранее мы сообщали, что девушка травмировала колено на «Красноярских Столбах».