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Женщине стало плохо на Торгашинской лестнице

Спасатели эвакуировали её на носилках.

22 июня на Торгашинской лестнице в Красноярске двоим туристам во время подъёма внезапно стало плохо. Они вызвали спасателей, сообщив, что теряют сознание и не могут спуститься самостоятельно. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда эвакуировали 50-летнюю женщину и передали её врачам скорой помощи. Второй гражданин от помощи отказался, заявив, что чувствует себя хорошо.

Спасатели напоминают: перед походом трезво оценивайте свою физическую подготовку. При хронических заболеваниях всегда имейте при себе необходимые лекарства.

Ранее мы сообщали, что девушка травмировала колено на «Красноярских Столбах».