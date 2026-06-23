Женщине стало плохо на Торгашинской лестнице

22 июня на Торгашинской лестнице в Красноярске двоим туристам во время подъёма внезапно стало плохо. Они вызвали спасателей, сообщив, что теряют сознание и не могут спуститься самостоятельно. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».