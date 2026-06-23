Сильнейший ливень и ракетная опасность накрыли Казань 23 июня

Из-за проливного дождя и грозы многие жители попросту не услышали сирены, а улицы в центре Казани превратились в бурные реки. По данным очевидцев, вода на Петербургской и Лево-Булачной улице поднялась по колено, машины буквально плывут, а движение сильно затруднено.
Синоптики предупреждали об ухудшении погоды. По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, сегодня в республике ожидаются сильные дожди, местами ливни, грозы и град. Ветер усилится до пятнадцати-восемнадцати метров в секунду. Температура воздуха днём будет колебаться от девятнадцати до двадцати четырёх градусов. Штормовое предупреждение действует до ночи.
В связи с ракетной опасностью Росавиация временно ограничила работу аэропортов Казани и Нижнекамска. Жителей призывают сохранять спокойствие, укрыться в помещениях без окон или подвалах, не пользоваться лифтом и не подходить к окнам. Категорически запрещено публиковать фото и видео работы ПВО. При обнаружении подозрительных предметов немедленно звонить по номеру 112. Городские службы работают в усиленном режиме, откачивая воду с затопленных участков. Водителей просят по возможности воздержаться от поездок.