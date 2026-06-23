«Немедленное исполнение»: суд поддержал решение временно выселить соседей «падающей» высотки в Калининграде

Ленинградский районный суд поддержал решение временно выселить соседей «падающей» высотки на Московском проспекте в Калининграде. Иск к жильцам подавала администрация города. Информацию об этом сообщает пресс-служба областного суда.
В иске представители мэрии указали, что дом № 68 соединён с аварийным зданием балконными галереями, перекрытие которых является монолитным по металлическим балкам из швеллера. Техническое обследование показало, что обрушение «падающей» высотки повлечёт за собой частичное и полное разрушение близлежащих строений, в том числе жилой 12-этажки.
«В связи с этим необходимо предусмотреть мероприятия по противоаварийному усилению конструкций и основания МКД 68 с целью минимизации негативного воздействия на дом. При этом оценка технического состояния здания 68 может быть произведена после завершения работ по сносу дома № 70. Учитывая наличие критической ситуации и возможность неблагоприятного исхода необходимо временно переселить граждан из МКД 68», — говорится в обосновании.
Установленные в «падающей» высотке датчики с марта показывают критический уровень раскрытия трещин. В суде отмечают, что администрация Калининграда организовывала встречи с жильцами дома № 68 и разъясняла им необходимость временного переезда. Им предложили квартиры в маневренном фонде.
Однако ответчики, несмотря на реально существующую угрозу обрушения здания, конструктивно соединённого с соседним аварийным домом, отказываются переселяться, подвергая своё здоровье и жизнь опасности. Изучив материалы дела, суд пришёл к выводу об обоснованности заявленных требований. Решениями Ленинградского районного суда города Калининграда постановлено выселить Е., Л., В., Э. и Е. из квартир, расположенных по адресу: город Калининград, Московский проспект, дом 68, с предоставлением иного жилого помещения по договору специализированного найма жилого помещения до окончания срока действия ограничения доступа к опасным участкам. Решения суда в части выселения граждан из жилых помещений обращены к немедленному исполнению. Решения в законную силу не вступили, — сообщили в пресс-службе.
С 8 апреля из-за угрозы падения высотки в Калининграде начали расселять жильцов соседнего дома № 68. Эвакуацию планировали закончить за 14 дней. В администрации Калининграда отмечали, что «ситуация очень серьёзная». По данным мэрии, показания некоторых датчиков превысили критический уровень раскрытия трещины.
В мае соседей «падающей» высотки отключили от воды. Жильцы пытались остановить работников ресурсоснабжающих организаций, но не смогли. В июне прекратили подачу электроснабжения. Отключить здание от воды и света решила комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Сразу после расселения вокруг домов обещали выставить ограждение и охрану. Забором обнесут не только придомовые территории двух зданий, но и перекроют часть набережной Трибуца, вплоть до Преголи, и Московский проспект, где будут доступны только остановка и небольшой проход. Детские спортивные учреждения временно переедут из бывшей галереи на другие адреса.
Жителям соседнего здания предлагают переехать в маневренный фонд. По данным властей, демонтаж аварийной высотки начнётся осенью. Владельцам квартир в доме № 68 обещают, что к лету 2027 года они смогут вернуться. Часть жителей уже переехали, однако другие выступают против. Подробнее читайте в материале Калининград.Ru — «Жизнь положу за наш дом».