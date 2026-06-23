«Немедленное исполнение»: суд поддержал решение временно выселить соседей «падающей» высотки в Калининграде

Однако ответчики, несмотря на реально существующую угрозу обрушения здания, конструктивно соединённого с соседним аварийным домом, отказываются переселяться, подвергая своё здоровье и жизнь опасности. Изучив материалы дела, суд пришёл к выводу об обоснованности заявленных требований. Решениями Ленинградского районного суда города Калининграда постановлено выселить Е., Л., В., Э. и Е. из квартир, расположенных по адресу: город Калининград, Московский проспект, дом 68, с предоставлением иного жилого помещения по договору специализированного найма жилого помещения до окончания срока действия ограничения доступа к опасным участкам. Решения суда в части выселения граждан из жилых помещений обращены к немедленному исполнению. Решения в законную силу не вступили, — сообщили в пресс-службе.