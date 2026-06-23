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Запрет на движение большегрузов по мосту «777» продлен до конца октября

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске до 31 октября продлен запрет на движение большегрузного транспорта по мосту «777». Ограничение связано с проведением ремонтных работ на объекте.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске до 31 октября продлен запрет на движение большегрузного транспорта по мосту «777». Ограничение связано с проведением ремонтных работ на объекте.

Напомним, основные работы по ремонту моста стартовали в минувшую субботу. По поручению главы Красноярска Сергея Верещагина подрядная организация ведет работы преимущественно в ночное время — с 21:00 до 06:00. В дневные часы ремонт приостанавливается, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.

Для обеспечения безопасного и комфортного проезда по всей ширине моста отремонтированные участки временно закрываются металлическими листами.

Водителям также следует учитывать изменения в организации движения.