Запрет на движение большегрузов по мосту «777» продлен до конца октября

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске до 31 октября продлен запрет на движение большегрузного транспорта по мосту «777». Ограничение связано с проведением ремонтных работ на объекте.
Напомним, основные работы по ремонту моста стартовали в минувшую субботу. По поручению главы Красноярска Сергея Верещагина подрядная организация ведет работы преимущественно в ночное время — с 21:00 до 06:00. В дневные часы ремонт приостанавливается, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.
Для обеспечения безопасного и комфортного проезда по всей ширине моста отремонтированные участки временно закрываются металлическими листами.
Водителям также следует учитывать изменения в организации движения.