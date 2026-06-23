Запрет на движение большегрузов по мосту «777» продлен до конца октября

Напомним, основные работы по ремонту моста стартовали в минувшую субботу. По поручению главы Красноярска Сергея Верещагина подрядная организация ведет работы преимущественно в ночное время — с 21:00 до 06:00. В дневные часы ремонт приостанавливается, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.