Юрист рассказал, кто после развода может претендовать на домашнего питомца

Питомца, купленного в браке на общие деньги, при разводе могут делить как совместно нажитое имущество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста.
«Если питомец был приобретен в период брака за счет общих денежных средств, он, как правило, относится к совместно нажитому имуществу супругов и подлежит разделу на общих основаниях», — рассказал член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.
По словам юриста, суд при решении вопроса о том, с кем останется животное, учитывает не только документы о владении. Важны и реальные обстоятельства, кто кормил питомца, выгуливал его, водил к ветеринару, оплачивал корм и лечение, а также с кем животное фактически живет при раздельном проживании супругов.
Если питомца передадут одному из супругов, второй может претендовать на денежную компенсацию своей доли в общем имуществе. При этом дальнейшие расходы на содержание животного обычно ложатся на того, с кем оно осталось.
Юрист также отметил, что супруги могут заключить гражданско-правовое соглашение и заранее определить, как будут распределяться расходы на содержание питомца.