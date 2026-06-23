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Юрист рассказал, кто после развода может претендовать на домашнего питомца

Питомца, купленного в браке на общие деньги, при разводе могут делить как совместно нажитое имущество.

Питомца, купленного в браке на общие деньги, при разводе могут делить как совместно нажитое имущество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста.

«Если питомец был приобретен в период брака за счет общих денежных средств, он, как правило, относится к совместно нажитому имуществу супругов и подлежит разделу на общих основаниях», — рассказал член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

По словам юриста, суд при решении вопроса о том, с кем останется животное, учитывает не только документы о владении. Важны и реальные обстоятельства, кто кормил питомца, выгуливал его, водил к ветеринару, оплачивал корм и лечение, а также с кем животное фактически живет при раздельном проживании супругов.

Если питомца передадут одному из супругов, второй может претендовать на денежную компенсацию своей доли в общем имуществе. При этом дальнейшие расходы на содержание животного обычно ложатся на того, с кем оно осталось.

Юрист также отметил, что супруги могут заключить гражданско-правовое соглашение и заранее определить, как будут распределяться расходы на содержание питомца.