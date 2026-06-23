Юрист рассказал, кто после развода может претендовать на домашнего питомца

По словам юриста, суд при решении вопроса о том, с кем останется животное, учитывает не только документы о владении. Важны и реальные обстоятельства, кто кормил питомца, выгуливал его, водил к ветеринару, оплачивал корм и лечение, а также с кем животное фактически живет при раздельном проживании супругов.