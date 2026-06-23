Донские саперы уничтожили авиабомбу времен ВОВ в Волгоградской области

Фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны — ФАБ-50В — нашли в Дзержинском районе при проведении земляных работ. Бомбу увезли на безопасное от города расстояние и обезвредили подрывом с соблюдением всех мер безопасности.
По словам донских пиротехников, в Волгоградскую область им приходится выезжать регулярно. Эхо Сталинградской битвы дает о себе знать жителям региона: снаряды, авиабомбы и останки бойцов Красной армии находят ежегодно.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше