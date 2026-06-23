Липецкие власти рассматривают вопрос ограничения продажи бензина

Министр рассказал, что в июне потребление АИ-95 в Липецкой области выросло в полтора раза по сравнению с маем, АИ-92 — примерно в 1,3−1,4 раза. «Когда к вопросам логистики добавляется резкий рост спроса, бензин на АЗС заканчивается за часы. Дальше простая арифметика: кто-то заправил сухой бак, а кто-то залил 10 литров и еще 30 в канистру. У одних запас в гараже, у других сухой пистолет на заправке. К слову, уже находим посты о продаже 95-го частниками», — добавил Михаил Шаршаков.