ФАС поручила управлениям в ПФО усилить контроль за реализацией топлива для АПК

При этом, по данным «Ъ-Приволжье», нижегородским аграриям рекомендовали заранее заключать контракты на поставки топлива для уборочной кампании. В 2025 году сбор урожая осложнили остановки нефтеперерабатывающих заводов, которые спровоцировали рост стоимости дизеля на 17%, а бензина — на 22%. Посевная кампания 2026 года также осложнилась ростом стоимости тонны дизтоплива на 10,8% и бензина — на 29%.