Выявлена ранее неизвестная мутация, связанная с развитием аутизма

В частности, российским ученым удалось обнаружить уникальную мутацию в структуре гена PLAU. Изменение всего одной генетической «буквы» в его функциональном центре привело к развитию у мышей целого набора особенностей в поведении, который характерен для носителей расстройств аутистического спектра. В частности, грызуны проводили очень мало времени в общении с сородичами и предпочитали одиночество, а также они чаще проявляли тревожность и были склонны к повторяющимся действиям.