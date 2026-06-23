Режим ракетной опасности в Нижегородской области действовал меньше часа

Режим ракетной опасности отменили в Нижегородской области 23 июля, сообщает ГУ МЧС России по региону. Он действовал меньше часа.
Спасатели рекомендуют ни в коем случае не приближаться к обломкам в случае их обнаружения. В случае чего спецслужбы можно вызвать по номеру 112.
Ранее нижегородский аэропорт вводил ограничения на прием и выпуск самолетов. Вылет двух рейсов отменили. Еще два рейса на данный момент задержаны. С 11:20 на 12:10 перенесен самолет в Санкт-Петербург, с 14:50 на 5:30 — самолет в Сочи.
Нижегородцам также напоминали, что можно и нельзя делать в случае объявления режима ракетной опасности.
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