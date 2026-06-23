Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил отправку и прием самолетов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода. Их вводили для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.
«Аэропорт возобновил отправку и прием воздушных судов после отмены ограничений. Просим следить за статусом вашего вылета по громкой связи аэропорта, а также на онлайн-табло и на сайтах авиакомпаний», — отметили в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее сообщалось, что режим ракетной опасности отменили в Нижегородской области.
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