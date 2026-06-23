В реанимации Нижегородского гериатрического центра начали проводить заместительную почечную терапию

«Для коллектива это важный этап развития — освоение нового оборудования, повышение компетенций специалистов и возможность оказывать более современную и комплексную медицинскую помощь пациентам с тяжелой полиорганной недостаточностью. Методика не только повышает уровень интенсивной терапии в учреждении, но и открывает дополнительные возможности для спасения жизней нижегородцев», — сказала главный врач Городской клинической больницы № 3 Нижнего Новгорода Дина Шакурова.