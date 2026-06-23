В реанимации Нижегородского гериатрического центра начали проводить заместительную почечную терапию

В Городской клинической больнице № 3 — Нижегородском гериатрическом центре — начали проводить заместительную почечную терапию. Методика внедрена в работу отделения реанимации и интенсивной терапии и впервые применяется в учреждении. Для этой цели было закуплено специализированное оборудование.
Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, технологию уже использовали для лечения пациентки, поступившей в отделение в крайне тяжелом состоянии. У женщины были диагностированы выраженная декомпенсация сахарного диабета, метаболический ацидоз, острая почечная недостаточность и тяжелые электролитные нарушения — состояния, которые представляют непосредственную угрозу жизни.
Медики пояснили, что при нарушении работы почек организм не справляется с выведением продуктов обмена, нарушается водно-солевой и кислотно-щелочной баланс, что может приводить к ухудшению работы сразу нескольких жизненно важных систем. Внедрение в работу больницы заместительной почечной терапии расширяет возможности оказания медицинской помощи таким пациентам.
Внедрение современных методов интенсивной терапии в Нижегородском гериатрическом центре соответствует задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на повышение качества и доступности медицинской помощи, развитие современных технологий лечения и увеличение продолжительности здоровой жизни.
«Для коллектива это важный этап развития — освоение нового оборудования, повышение компетенций специалистов и возможность оказывать более современную и комплексную медицинскую помощь пациентам с тяжелой полиорганной недостаточностью. Методика не только повышает уровень интенсивной терапии в учреждении, но и открывает дополнительные возможности для спасения жизней нижегородцев», — сказала главный врач Городской клинической больницы № 3 Нижнего Новгорода Дина Шакурова.
Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ГКБ № 3 Антон Борисов также подчеркнул, что запуск заместительной почечной терапии позволит повысить выживаемость больных с острой почечной недостаточностью и сопутствующими осложнениями.
«Это нововведение позволит нам развивать междисциплинарный подход в лечении сложных случаев — объединять усилия реаниматологов, нефрологов, эндокринологов и других специалистов, а также наращивать опыт врачей и медицинских сестер в работе с высокотехнологичным оборудованием», — добавил заведующий отделением.
В областном Минздраве напомнили, что расширение спектра медицинской помощи в лечебных учреждениях региона и оснащение больниц самым современным оборудованием — приоритеты национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Нацпроект реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.