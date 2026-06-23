За неделю от атак ВСУ пострадали почти 300 мирных жителей

«За неделю от обстрелов украинских нацистов пострадал 291 мирный житель: ранены 250 человек, в том числе 20 детей, погиб 41 человек, в том числе один ребенок. Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.) выпустили не менее 4819 боеприпасов», — написал Мирошник в своем Telegram-канале.