В Салехарде и Новом Уренгое заработало интеллектуальное видеонаблюдение

Камеры интеллектуального видеонаблюдения начали работать в Салехарде и Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в пресс-службе губернатора региона.
На каждом посту работают по две камеры. Они подключены к системе интеллектуальной видеоаналитики: алгоритмы автоматически распознают номера, что помогает правоохранительным органам быстрее находить автомобили в розыске и фиксировать нарушителей ПДД. Этим летом новое оборудование появится еще в пяти городах: Муравленке, Ноябрьске, Губкинском, Тарко-Сале и Надыме.
Работы проводятся в ходе окружной программы по обеспечению безопасности, которая реализуется с 2020 года. В единую систему видеонаблюдения Ямала уже интегрировано 228 камер. Они охватывают крупные транспортные узлы — аэропорты, железнодорожные вокзалы и станции, а также зимние дороги.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.