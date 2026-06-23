Врачи спасли калининградцу почку, на которой выросла огромная опухоль

«Современная онкоурология ориентирована на максимально бережное отношение к органу. Чем больше здоровой почечной ткани удаётся сохранить, тем лучше прогноз для пациента и качество его дальнейшей жизни. Особенно это важно для людей с сопутствующими заболеваниями, когда каждый сохранённый кубический сантиметр функционирующей почки имеет большое значение», — рассказал врач Денис Анкудинов.