В Калининградской области свинина стала дешевле, а рыба — дороже: как изменились цены на продукты в мае

В Калининградской области в мае 2026 года продовольственные товары в среднем подешевели на 1,05% по сравнению с апрелем. При этом по отношению к декабрю 2025 года цены на продукты выросли на 0,77%, а в годовом выражении — на 6,68%, следует из данных Калининградстата.