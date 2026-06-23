Зачем в Волгоградской области создают профицитные мощности для хранения зерна

В городе Новоаннинском Волгоградской области провели региональное совещание о готовности элеваторов и хлебоприемных предприятий к уборке урожая.
Наибольший в истории области урожай получили почти полвека назад: в 1978 собрали более 7,8 миллиона тонн. Правда, структура посевов была иная, доля кормовых культур значительно превышала современную. В последнее время максимально приблизиться к советскому рекорду удалось в 2022 году, когда собрали 7,4 миллиона тонн. Но товарная ценность этого урожая выше, потому что в нем преобладает зерно высокого качества. А вот по сохранности пшеницы потомки явно превзошли дедов. Сегодня за редчайшими исключениями нет примеров складирования зерна под открытым небом, что было обычной практикой в прошлом веке и приводило к большим потерям.
Для регулирования цен на рынке государство обратилось к интервенции: закупает зерно по фиксированным ценам. Экономический смысл этого механизма заключается в том, что правительство выступает в роли крупного покупателя или продавца, чтобы поддержать фермеров (во время низких цен) или потребителей (во время дефицита и резкого подорожания). Благодаря значительному увеличению складских помещений в последнее десятилетие 20 процентов зернового резерва государство размещает в Волгоградской области.
По итогам прошлого года здесь было хранилищ на 8,8 миллиона тонн. Десятью годами ранее — лишь 5,5. Сегодня в 29 районах насчитывается 56 элеваторов и хлебоприемных предприятий. Свои потребности регион обеспечивает на 117 процентов. Развиваются не только большие элеваторы, но и системы хранения в крестьянско-фермерских хозяйствах.
— За последнее десятилетие мы производили в среднем 5,2 миллиона тонн зерна. В предыдущие десять лет — 3,2 миллиона. Произошел значимый прирост и в технических культурах — от 600 — 700 тысяч до полутора миллиона тонн. То есть все вместе у нас приближается к семи миллионам тонн. Прибавьте к этому остатки с прошлого года и запасы, которые находятся на интервенции. Принята стратегия развития АПК до 2034 года. В соответствии с ней идет наращивание зерновой, зернобобовой и технической группы. К этому времени у нас будут мощности хранения на десять тысяч тонн, — рассказал «РГ» заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов.
Согласно информации регионального комитета сельского хозяйства, за два последних года реализовано 17 инвестпроектов мощностью хранения около 150 тысяч тонн в год. В портфеле до 2030 года — еще 27 проектов на 340 тысяч тонн. Инвесторам предоставляют льготные кредиты.
— У нас две главных задачи: экономическая эффективность реализации зерновых и снижение инфраструктурно-логистических издержек, — говорит замглавы облсельхоза Елена Тарасова. — Общая мощность хранения в РФ — больше 167 миллионов тонн. В ПФО хранится 25 процентов зерна, в ЦФО — 23, в ЮФО — 21. Наши региональные ориентиры — увеличение производства на 25 процентов и экспорта в полтора раза. Исходя из этого, мы сфокусированы на обеспечении роста мощностей перевалки и хранения, развитии транспортной инфраструктуры, которые бы соответствовали темпам роста производства.
По данным службы корпоративных коммуникаций Приволжской ЖД, за пять месяцев грузовые составы перевезли 817 тысяч тонн волгоградского зерна. По сравнению с тем же периодом предыдущего года произошел рост в 2,5 раза.
— В прошлом году мы ввели дополнительную емкость на 22 тысячи тонн, суммарная мощность хранения составляет теперь 82 тысячи. В планах на ближайшие два года — поставить новое сушильное оборудование и ускорить приемку, — рассказывает генеральный директор Камышинской зерновой компании Алексей Мерк. — В этом году уже отгрузили 80 тысяч тонн в Иран. Каждый день по барже туда уходит. Сейчас в элеваторе находится 40 тысяч тонн зерна.
В Новоаннинском районе есть место для единовременного хранения почти 800 тысяч тонн хлеба. Больше только в Новониколаевском районе.
— В районе можем хранить в два раза больше, чем выращиваем. Емкость только нашего элеватора — 115 тысяч тонн единовременного хранения. Работаем и с соседними областями. Зерно отправляется в основном в черноморские порты. Мы провели техническое перевооружение, вложив 160 миллионов рублей, требуется инвестировать еще 25 миллионов. Есть целая научная работа, доказывающая, что каждая тонна зерна требует емкости хранения в два раза больше, — объясняет генеральный директор Новоаннинского комбината хлебопродуктов Алексей Дремлюга. — Учитываются колебания объемов валовки, переходящие остатки, оперативные и резервные емкости, раздельное хранение разных партий. Поэтому мощности хранения нужно наращивать.
Складские мощности для зерна развиваются вместе с перерабатывающими. За последнюю пятилетку в Волгоградской области переработку увеличили на 19 процентов, или на 149 тысяч тонн в год. При этом всего здесь перерабатывают 16 процентов собственного урожая. В перспективе в этой отрасли появятся еще два предприятия: в городе Михайловка и в станице Качалинской. Речь не о мельницах и хлебозаводах, а о высокотехнологичном производстве — глубокой переработке зерна с получением крахмала, глюкозы и фруктозы.