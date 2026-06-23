Зачем в Волгоградской области создают профицитные мощности для хранения зерна

— За последнее десятилетие мы производили в среднем 5,2 миллиона тонн зерна. В предыдущие десять лет — 3,2 миллиона. Произошел значимый прирост и в технических культурах — от 600 — 700 тысяч до полутора миллиона тонн. То есть все вместе у нас приближается к семи миллионам тонн. Прибавьте к этому остатки с прошлого года и запасы, которые находятся на интервенции. Принята стратегия развития АПК до 2034 года. В соответствии с ней идет наращивание зерновой, зернобобовой и технической группы. К этому времени у нас будут мощности хранения на десять тысяч тонн, — рассказал «РГ» заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов.