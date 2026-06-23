Аэропорт Нижнего Новгорода снял ограничения 23 июня

Аэропорт Нижнего Новгорода отменил ограничения 23 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения на прием и запуск самолетов ввели из-за режима ракетной опасности, который действовал на территории региона утром. Позднее его также отменили.
Ранее два самолета до Москвы задержали в Нижнем Новгороде 22 июня.
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