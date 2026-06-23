«На повестке корректировка местного бюджета»: норильский Горсовет завершил очередной политический сезон

Помимо этого, сессионным решением депутаты закрепили внесение изменений в действующие дополнительные меры соцподдержки отдельных категорий норильчан. В частности, речь идет об обеспечении вторым видом питания обучающихся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители ненадлежащим образом исполняют свои обязанности. Кроме того, введена новая мера соцподдержки: студентам 1−5 курсов ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева», заключившим договор о целевом обучении с муниципальными учреждениями Норильска, будут компенсировать расходы на оплату проезда к месту прохождения практики и обратно, а также платить стипендию в размере 10 тыс. рублей (на руки). В текущем году ожидается, что такой студент будет 1, в планах на 2027-й — 5 студентов.