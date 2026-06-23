«На повестке корректировка местного бюджета»: норильский Горсовет завершил очередной политический сезон

В норильском Горсове прошла заключительная перед двухмесячным летним перерывом сессия. Парламентарии рассмотрели более 25 вопросов. Одним из ключевых стала третья с начала года корректировка местного бюджета на 2026 год.
Доходы городской казны увеличились на 1 млрд 28,9 млн рублей и теперь составляют 32 млрд 709,8 млн рублей. Расходы выросли и того больше — на 1 млрд 66,6 млн рублей и достигли отметки в 36 млрд 320 млн рублей. За счет этого увеличился и дефицит бюджета — на 37,7 млн рублей. Теперь он составляет более 3,6 млрд рублей. Как сообщалось, изменения коснулись 15 муниципальных программ.
«Меньше месяца прошло с момента предыдущей корректировки, и вот мы вновь вносим изменения в бюджет. На самом деле это огромный объем работы, который профильные специалисты городской Администрации проделали максимально оперативно, с соблюдением всех сроков и регламентов. Теперь допсредства будут направлены на решение первоочередных задач в социальной сфере и инфраструктурных проектах», — прокомментировал принятое решение спикер норильского парламента Александр Пестряков.
Помимо этого, сессионным решением депутаты закрепили внесение изменений в действующие дополнительные меры соцподдержки отдельных категорий норильчан. В частности, речь идет об обеспечении вторым видом питания обучающихся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители ненадлежащим образом исполняют свои обязанности. Кроме того, введена новая мера соцподдержки: студентам 1−5 курсов ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева», заключившим договор о целевом обучении с муниципальными учреждениями Норильска, будут компенсировать расходы на оплату проезда к месту прохождения практики и обратно, а также платить стипендию в размере 10 тыс. рублей (на руки). В текущем году ожидается, что такой студент будет 1, в планах на 2027-й — 5 студентов.
Сегодня же в ходе сессии был утвержден отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Норильска за 2025 год и внесены изменения в нормативные документы территории в целях приведения их в соответствие с действующим законодательством.
Кроме того, дополнительно в повестку сессии были включены вопросы о присвоении звания «Почетный гражданин города Норильска». Депутатскому корпусу было представлено сразу две кандидатуры, которые полностью соответствуют требованиям, установленным нормативными документами в области наградной политики: Сергею Бибику, доценту кафедры разработки месторождений полезных ископаемых ФГБОУ ВО «Заполярный государственный университет им. Н. М. Федоровского» и Ольге Щепиловой, замещавшей должность регионального директора регионального офиса НПР ООО «Норникель Спутник» с мая 2022 года по март 2026 года.
Ранее вопрос был рассмотрен комиссией по наградной политике с принятием положительного решения и направлен для рассмотрения на сегодняшней сессии депутатским корпусом. Парламентарии, изучив документы, единогласно поддержали присвоение звания «Почётного гражданина Норильска» обоим претендентам.
«Сразу после завершения очередного политического сезона мы приступаем к полномасштабной работе по подготовке к проведению выборов депутатов Государственной Думы и Заксобрания края. Норильску, несомненно, нужна крепкая команда северян в краевом и федеральном парламентах. Нам предстоит максимально сплотиться в решении нашей общей задачи — Арктику должны представлять те, кто знает о проблемах северян не понаслышке и имеет чёткий план их решения», — резюмировал итоги заседания Александр Пестряков.
Следующая очередная сессия норильского парламента запланирована на сентябрь текущего года.