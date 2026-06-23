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В Калининграде задержали пенсионерку, подозреваемую в незаконной легализации 42 мигрантов

Женщина за денежное вознаграждение зарегистрировала иностранцев в своей квартире.

В Калининграде сотрудники полиции задержали местную жительницу, подозреваемую в фиктивной постановке на миграционный учёт 42 иностранных граждан. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По предварительным данным, 74-летняя женщина за денежное вознаграждение зарегистрировала иностранцев в своей квартире. При этом, как установили полицейские, никто из них по указанному адресу не проживал и проживать не планировал.

Дознаватель ОМВД России по Московскому району Калининграда возбудил в отношении подозреваемой уголовные дела по статье 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации»).

Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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