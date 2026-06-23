Режим ракетной опасности объявили в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн — РИА Новости. Режим ракетной опасности объявлен в Нижегородской области, сообщает МЧС региона.
«Внимание, на территории Нижегородской области введен режим “Ракетная опасность”. Соблюдайте спокойствие», — сообщается в канале МЧС региона на платформе «Макс».
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