ИИ-ассистент для проверки здоровья появился в нижегородской больнице

Первый мультимодальный медицинский ИИ-ассистент для диагностики здоровья появился в Нижегородском центре борьбы со СПИД. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».
По словам Никонова, всего лишь за 15 секунд комплекс способен оценить следующие показатели здоровья: индекс массы тела, давление, риск развития сахарного диабета II типа, уровень холестерина и гликированного гемоглобина. Диагностика основана на технологиях компьютерного зрения и дистанционной фотоплетизмографии.
«Ассистент не заменяет врача и не ставит диагноз, но помогает человеку прийти на прием более подготовленным, а специалисту — быстрее сфокусироваться на клинической картине. Устройство у нас в свободном доступе для всех желающих», — подчеркнул главный врач Нижегородского центра борьбы со СПИД Соломон Апоян.
Ранее сообщалось, что нижегородцев будут штрафовать за поддельные медсправки.