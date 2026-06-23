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ИИ-ассистент для проверки здоровья появился в нижегородской больнице

Воспользоваться им может любой желающий.

Первый мультимодальный медицинский ИИ-ассистент для диагностики здоровья появился в Нижегородском центре борьбы со СПИД. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».

По словам Никонова, всего лишь за 15 секунд комплекс способен оценить следующие показатели здоровья: индекс массы тела, давление, риск развития сахарного диабета II типа, уровень холестерина и гликированного гемоглобина. Диагностика основана на технологиях компьютерного зрения и дистанционной фотоплетизмографии.

«Ассистент не заменяет врача и не ставит диагноз, но помогает человеку прийти на прием более подготовленным, а специалисту — быстрее сфокусироваться на клинической картине. Устройство у нас в свободном доступе для всех желающих», — подчеркнул главный врач Нижегородского центра борьбы со СПИД Соломон Апоян.

Ранее сообщалось, что нижегородцев будут штрафовать за поддельные медсправки.