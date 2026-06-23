ИИ-ассистент для проверки здоровья появился в нижегородской больнице

«Ассистент не заменяет врача и не ставит диагноз, но помогает человеку прийти на прием более подготовленным, а специалисту — быстрее сфокусироваться на клинической картине. Устройство у нас в свободном доступе для всех желающих», — подчеркнул главный врач Нижегородского центра борьбы со СПИД Соломон Апоян.