На время каникул отменяют вечерний поезд из Немана в Калининград

Вечерний пригородный поезд, отправляющийся по воскресеньям из Немана в 17:32 в Калининград отменяется на период летних каникул, сообщает пресс-служба КЖД. Поезд перестанет ходить с 5 июля и возобновит движение с 31 августа.
Этот поезд называют студенческим, а летом пассажиропоток снижается, так как завешается учеба.
Расписание здесь.
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