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На время каникул отменяют вечерний поезд из Немана в Калининград

Состав начнет ходить с 31 августа.

Вечерний пригородный поезд, отправляющийся по воскресеньям из Немана в 17:32 в Калининград отменяется на период летних каникул, сообщает пресс-служба КЖД. Поезд перестанет ходить с 5 июля и возобновит движение с 31 августа.

Этот поезд называют студенческим, а летом пассажиропоток снижается, так как завешается учеба.

Расписание здесь.

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