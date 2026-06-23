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В Крымском районе разрешили не водить детей в сады и школы из-за угрозы атаки БПЛА

Родители в Крымском районе могут не приводить детей в детские сады и школы в связи с сохраняющейся угрозой атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Источник: Коммерсантъ

При этом в администрации уточнили, что все социальные учреждения района работают по штатному графику и готовы принимать учеников и воспитанников. Персонал объектов прошел необходимое обучение и владеет алгоритмами действий при возникновении угроз, что позволяет оперативно реагировать на возможные риски.

«В связи с обстановкой в районе вы можете не приводить детей в детские сады и школы. Пропуска по неуважительной причине засчитываться не будут. Подробная информация размещена в родительских чатах. В случае оставления ребенка дома необходимо обеспечить его безопасность в течение всего дня», — говорится в сообщении властей.

В администрации также призвали родителей соблюдать все меры предосторожности при опасности атаки БПЛА, не оставлять детей без присмотра и не допускать их нахождения на улице.

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