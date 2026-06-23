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В Красноярске стартует конкурс исполнителей к концерту памяти Владимира Высоцкого

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Начался ежегодный конкурс исполнителей, который станет отбором для участия в главном летнем концерте памяти Владимира Высоцкого.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Начался ежегодный конкурс исполнителей, который станет отбором для участия в главном летнем концерте памяти Владимира Высоцкого.

Участники смогут представить свои номера, посвященные творчеству поэта, актера и автора-исполнителя. Организаторы отмечают, что конкурс — это не только творческое соревнование, но и возможность по-новому прочитать и исполнить известные песни Высоцкого.

Отборочные туры пройдут в нескольких локациях. 24 июня участников ждут на площадке «АРТ-Берега» под Коммунальным мостом в 20:00. 1 июля отбор состоится у уличной сцены ДК «Энтузиаст» в поселке Березовка в 19:00. Завершит серию отборов 8 июля выступление в парке «Окраинка» на улице А. Тимошенкова, 87а.

Записаться и задать вопросы можно по телефону +7 983 201−48−93, сообщает Красгорпарк.

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