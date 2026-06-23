В Красноярске стартует конкурс исполнителей к концерту памяти Владимира Высоцкого

Отборочные туры пройдут в нескольких локациях. 24 июня участников ждут на площадке «АРТ-Берега» под Коммунальным мостом в 20:00. 1 июля отбор состоится у уличной сцены ДК «Энтузиаст» в поселке Березовка в 19:00. Завершит серию отборов 8 июля выступление в парке «Окраинка» на улице А. Тимошенкова, 87а.