3,5 тысяч свечей зажгли красноярцы в честь памяти героям Великой Отечественной войны

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 22 июня в 21:30 около музея «Мемориал Победы» в Красноярске прошла акция «Свеча памяти» в честь 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.
Красноярцы из 3,5 тысяч свечей выложили фразу «Красноярск помнит» и цифру «85» с именными табличками и фотографиями родственников, которые мужественно сражались за мирное небо над головой.
Для участников, у которых не сохранились сведения о воевавших родственниках, организаторы заранее подготовили свечи с именами героев увековеченных на мемориальных плитах Площади Победы. Среди организаторов участие принял «Народный фронт» и волонтёры «Победы».
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